Ciudadanos y Vox piden el cierre de Televisión Española por 'Operación Triunfo'

No hay semana que no se hable de 'Operación Triunfo 2020', y no precisamente por el talento musical de sus concursantes, sino por las polémicas en las que el programa o los participantes se ven envueltos. La última ha sido que, con motivo del 'Día de la Mujer Trabajadora' que se celebra el domingo, hay programadas una serie de charlas sobre temas de género. La primera de ellas la impartió la periodista Anna Pacheco, que habló a los concursantes de feminismo y les puso ejemplos de situaciones sexistas y machistas.