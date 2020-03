Los ciudadanos retrasan el estado de alarma cinco minutitos más

Los españoles no están dispuestos a dejar de ir a la playa, a la montaña o al bar al menos de momento. “Te prometo que yo voy a respetar el estado de alarma, solo pido otros cinco minutos más de seguir haciendo lo que me dé la gana”, asegura un habitante del centro de Madrid que ha aprovechado que no tiene trabajo para irse a visitar Asturias. Debido a que los ciudadanos siguen retrasando cinco minutitos el estado de alarma, Pedro Sánchez ya ha tenido que salir a decretarlo más de 20 veces. “Escucho a Sánchez y pienso [...]"