Ciudadanos no descarta la coalición 'País Vasco Suma' con el PP

Los de Albert Rivera plantean que, como Navarra, Euskadi es un "caso excepcional". El 'no es no' de Ciudadanos a la oferta realizada por el PP de conformar juntos una gran coalición de centro-derecha bajo la marca 'España Suma' podría no ser tan rotundo. Fuentes del partido presidido por Albert Rivera reconocen a la Cadena SER que existe una posibilidad, una vía, para que ambos partidos concurran juntos en próximos comicios electorales.