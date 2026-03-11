edición general
4 meneos
6 clics
"La ciudad convive con la guerra": así describe el corresponsal de la SER tras llegar a Beirut bajo nuevas amenazas de bombardeo

"La ciudad convive con la guerra": así describe el corresponsal de la SER tras llegar a Beirut bajo nuevas amenazas de bombardeo

Beirut intenta seguir viviendo el ramadán bajo nuevas amenazas de Israel

| etiquetas: israel , beirut , líbano , eeuu
4 0 0 K 45 actualidad
sin comentarios
4 0 0 K 45 actualidad

menéame