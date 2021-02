La ciudad como espacio de y para la lucha de clases

Hace unos años, una amiga trasladó su pequeña tienda de vinos desde una de esas anodinas calles de la zona no costera de la Vila Olímpica a la Rambla del Poblenou. Al poco, le pregunté qué tal le estaba yendo en el nuevo emplazamiento y si había notado mejoras con el cambio. “Pues me va genial”, me respondió, “aunque, de hecho, no me vine porque en el otro lado me fuera mal, sino porque mi casero me dejó caer que no me renovaría el contrato”, añadió.