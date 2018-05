Cincuenta destacados economistas españoles anuncian que no participarán en actos donde no haya mujeres [EN]

Un grupo de destacados economistas españoles ha anunciado su intención de boicotear los debates y eventos que no incluyan al menos a una mujer. Cincuenta economistas y académicos, incluyendo a Rafael Domenech, jefe de investigación macroeconómica del BBVA, y Emilio Ontiveros, ex asesor del gobierno y fundador del grupo de expertos AFI, han firmado el manifiesto. Los firmantes se comprometen "a no participar en ningún evento académico o mesa redonda de más de dos oradores que no cuenten con una experta".