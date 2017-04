Cinco mitos sobre la “asistencia sexual”

Cuando escribo algo para publicar en un medio de comunicación o redes sociales, nunca hago referencia a mis circunstancias personales. Me parece innecesario y carente de interés en un escrito de carácter público. Pero en esta ocasión, y porque puede ser útil para la claridad expositiva de estas líneas, haré una referencia a una en concreto. Creo, no obstante, que no es necesario ser discapacitad@ para posicionarse en este tema ni que por el hecho de serlo yo exprese el posicionamiento de la totalidad del colectivo.