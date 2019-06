Los cinco de 'La Manada' estarán un mínimo de 8 a 10 años sin pisar la calle

Las estimaciones que realizan los expertos en derecho penitenciario apuntan a que estarán en prisión no menos de 8 años, según cada caso, para poder optar entonces a algún tipo de permiso penitenciario, y no es probable que lleguen a poder disfrutar del segundo o tercer grado (salir a la calle y dormir en la cárcel) antes de que pasen los dos tercios de la condena, es decir, no antes de 10 años. A esas cifras se les deben descontar los dos años de prisión preventiva que han pasado ya.