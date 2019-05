Cinco escuelas de Birmingham suspenden clases con contenidos ‘LGTB’, por las quejas de sus padres... musulmanes

A principios de este mes, la Escuela Comunitaria Parkfield, junto con otras cuatro de la zona, han eliminado todo el contenido LGTB de su temario tras numerosas protestas de algunos de los padres. Según uno de sus líderes: "Moralmente no aceptamos la homosexualidad como una relación sexual válida. No se trata de ser homofóbico ... es como decir, si no crees en el Islam, eres islamofóbico”.