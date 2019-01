Los cinco argumentos más tontos para defender el intervencionismo de Trump en Venezuela (opinion) [eng]

Desde que Trump anunció que ya no reconocía la legitimidad del gobierno de Venezuela he estado discutiendo en las redes sobre esto. Participo en estas discusiones no porque me guste pelearme con extraños por Internet sino porque me ayuda a tener una idea de qué propaganda se ha sembrado en qué sector político. Toma una posición en internet sobre algo y rápidamente habrá alguien que conteste: "Mi cámara de eco de los medios de comunicación dice que debo estar en desacuerdo contigo sobre este tema", y explican lo que se les ha dicho que crean.