Cifuentes defiende que Puigdemont debería poder ser investido pese a no presentarse

Asegurando que estar ausente y no presentarse no debería ser un obstáculo para ser investido “y con notable”, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido una posible investidura de Carles Puigdemont a distancia. “Las herramientas informáticas están para usarlas”, ha dicho la política, recordando que presentarse a las cosas “no siempre es necesario”. “Lo importante es el resultado, lo que pone en papel negro sobre blanco, y no tanto hacer las cosas o no hacerlas”, ha insistido la líder popular.