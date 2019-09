Cifuentes culpa al “fuego amigo” y a las “cloacas del Estado” de su “calvario judicial"

Cifuentes concede esta entrevista una semana después de su imputación en la trama Púnica, de la que ha dicho "ha sido un mazazo". "Creía que no se iba a producir, con Púnica no tengo nada que ver. Mi imputación en la causa me disgustó enormemente, me sorprendió porque durante esos años en el PP no tuve nada que ver ni con la gestión económica y con la gestión de sus campañas electorales", se ha defendido Cifuentes.