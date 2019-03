Cierre de los colegios de educación especial: Inclusiva Si Especial También

Ante la amenaza de cierre de los colegios de educación especial en España nos vemos en la obligación de explicar nuestra postura. Estamos a favor de la integración si esta puede beneficiar al niño en un cole ordinario pero no por ello renunciamos a los colegios de educación especial. Ambas opciones no son excluyentes aunque algunos lo vean así.Queremos mostrarnos la postura de muchos familias que no nos sentimos representados por el Cermi. Están en juego los derechos de los más vulnerables que no pueden defenderse por sí mismos.