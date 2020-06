Cierra en Villaviciosa la última granja profesional de cría de conejos

La cría de conejos de carne está de capa caída en Asturias. Lo dice Luis Enrique Villazón Gancedo, propietario de la última granja industrial que quedaba en Villaviciosa. A sus 66 años afronta la jubilación «con muchas ganas» pero también con un “sabor amargo” al constatar que no hay relevo generacional en una región que, en su día, llegó a ser un referente en el sector cunícula. Una situación que achaca, en parte, a la falta de apoyos y excesiva burocracia exigida por parte del Principado. «No me extraña que no abran ninguna explotación...