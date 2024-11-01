Cierra Noxvo, grupo editor de FormulaTV y eCartelera

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#1
YSiguesLeyendo
y se van sin pagarles y que las cotizaciones del resto paguemos lo que ellos "no pueden" pagar... sinvergüenzas!!:
los pagos de sueldos pendientes se tramitarán a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
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#2
elGude
Seguro que el empresario es alguien muy de derechas, muy liberal y muy en contra de los impuestos.
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