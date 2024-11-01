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Cierra Noxvo, grupo editor de FormulaTV y eCartelera

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Noxvo, empresa detrás de FormulaTV, Bekia y eCartelera, entra en concurso de acreedores y cerrará en un mes...

| etiquetas: empresas , comunicación , televisión , periodismo
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2 comentarios
3 1 0 K 39 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
y se van sin pagarles y que las cotizaciones del resto paguemos lo que ellos "no pueden" pagar... sinvergüenzas!!:

los pagos de sueldos pendientes se tramitarán a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
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elGude #2 elGude
Seguro que el empresario es alguien muy de derechas, muy liberal y muy en contra de los impuestos.
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menéame