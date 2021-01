Cientos de personas se manifiestan en Madrid sin mascarilla y con pancartas contra la vacuna  

La Plaza de Colón se ha llenado esta tarde sábado de cientos de personas en contra de las medidas del Gobierno para paliar la pandemia del coronavirus y con mensajes contra la vacuna. Sin mascarilla ni distancia de seguridad y muchos gritando «Libertad», aseguran que las restricciones solo tenían fines políticos y económicos y que no eran para salvaguardar la salud de los ciudadanos. «Mira mi pancarta, no a la vacuna porque produce esterilidad. Eso está comprobado por los médicos a los que no están escuchando», asegura una de las manifestantes