Científicos de todo el mundo descubren... absolutamente nada

"Es difícil vender un titular como el de esta noticia, no tiene gancho y no funciona porque no hay nada que anunciar. Las revistas científicas no suelen publicar resultados negativos, e incluso cuando lo hace, la prensa tiende a darle un giro para poder afirmar lo que el artículo original nunca llegó a demostrar. ¿Qué ha de hacer entonces el equipo de científicos cuya financiación, estabilidad y futuro dependen de publicar a destajo? Algunos lo tienen claro: mentir."