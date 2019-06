Científicos hallaron 40 invertebrados marinos y terrestres preservados en ámbar  

Un equipo de paleontólogos encontró al menos 40 especies de invertebrados en un trozo de ámbar birmano, de acuerdo al reporte publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Algunos de ellos, como ácaros, arañas, escarabajos y cucarachas, son terrestres, mientras que otros (crustáceos y moluscos, incluida la amonita) son marinos. Los científicos creen que la resina cayó desde un árbol que creció en la costa marítima, por lo cual incluye tanto a invertebrados que viven en la tierra como a especies marinas traídas por el oleaje.