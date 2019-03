¿Es compatible la ciencia y la religión? La respuesta es sí, entendiendo por religión lo que voy a decir. ¿Se puede demostrar que Dios no existe o que Dios existe? Esto lo desarrollaré. La respuesta va a ser no. ¿Son igualmente racionales las posturas de un creyente o de un ateo? La respuesta la desarrollaré también. ¿Es racional la creencia en Dios? Sí. ¿Es racional no creer en Dios? Sí.