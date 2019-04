La ciencia de los lanzamientos de tiros libres: 70 % es el promedio, se puede aspirar al 90 % y 95 % es imposible  

En el vídeo de Wired de la serie Almost Impossible examinan lo complicado que resulta en baloncesto mejorar los porcentajes de tiros libres más allá de cierto punto. En la NBA el promedio es del 70 % y tan solo los mejores llegan al 90 %. Plantearse llegar al 95 % en la práctica es imposible. En el vídeo salen Steve Nash, con un porcentaje del 90,43 % en su carrera, Elena Delle Donne de la WNBA con un 93,4 % y Bob Fisher, que no ha sido jugador profesional pero practicó mucho y llegó al 99 % en condiciones que no eran de competición.