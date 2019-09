Cien minutos en la cárcel con Lula por Ignacio Ramonet, Viernes 13 de septiembre de 2019 ..."Prefiero estar aquí siendo inocente, que fuera siendo culpable... A todos los que creen en mi inocencia, les digo: No me defiendan sólo con fe ciega... Léanse las revelaciones de ’The Intercept’. Ahí está todo, argumentado, probado, demostrado. Defiéndanme con argumentos... Elaboren una narrativa , un relato... Quien no elabora una narrativa, en el mundo de hoy, pierde la guerra."