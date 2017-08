Ciclista contra corredor: ¿es posible la convivencia?

Numerosos ciclistas hacen de los caminos sus ‘carreteras’ particulares. Aceleran y van a velocidades que pueden provocar accidentes en caso de encontrarse con algún peatón, ya vaya andando o corriendo. Además en muchas ocasiones no son conscientes que otras personas pueden utilizar sus ‘carriles’ para su propio disfrute y eso parece que les molesta. ¿Es tan difícil llegar a una convivencia? Yo creo que no, que es bastante fácil y que sólo hace falta un poco de empatía y respeto por parte de ambos colectivos (bueno, puede que no sea tan fácil).