La comisión de accidentes retrasó un año la investigación de un caso similar al de Cataluña con un AVE en Málaga

La Ciaf mantiene abiertas las pesquisas y afea a Adif tomar "una decisión sin verificar la causa del bache" y reducir "la velocidad de paso de forma arbitria". La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf) mantiene en estos momentos abierta una investigación sobre cómo gestiona el Administrador de Infraestructuras (Adif) los desprendimientos de tierras sobre las vías en episodios de lluvias. El organismo encargado de aclarar las causas de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona), tiene abiertas...

... pesquisas sobre un descarrilamiento ocurrido en octubre de 2024 en el túnel de Alora (Málaga) con un AVE de Renfe. El tren impactó contra un desprendimiento de tierra y rocas tras un episodio de precipitaciones intensas. Algo similar a lo que le ocurrió a un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida, al que se le vino encima un muro de contención de la autopista AP-7, causando la muerte de un maquinista en prácticas y 37 heridos.
