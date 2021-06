Chivite: el euskera no será mérito en la zona no vascófona de Nafarroa

María Chivite confirmó que el euskera no será "mérito" en la zona no vascófona de Nafarroa. La presidenta del Gobierno foral subrayó que el PSN ya se ha manifestado "clarísimamente" al respecto atendiendo a la realidad sociolingüística, algo que no comparte su socio de Ejecutivo, Geroa Bai. Sin embargo, la líder socialista señaló en Radio Euskadi que "no habrá un cambio de posiciones" en torno a las posturas de ambos partidos sobre el decreto que regulará los méritos para el acceso a la función pública.