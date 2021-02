Chivite confirma que tampoco habrá Sanfermines este año

Ya es definitivo, aunque no oficial, pero no se dará más vueltas al tema. Al menos así lo ha asegurado la presidenta del Gobierno de Navarra. Este martes 2 de febrero, escalera de San Fermín, María Chivite ha declarado que siente "mucho no dar buenas noticias" pero los Sanfermines de 2021 tampoco se celebrarán. Ha afirmado que "una fiesta internacional como son los Sanfermines, en la que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible", debido a la situación provocada por el Covid-19.