Pues como tengo poco karma voy a hacer una de chistacos. Eso si, todos sin herir la sensibiliad de los religiosos y la gente muy preocupada del color de la piel (cuando no es blanca, claro!). Pero tampoco os digo que no sean tan malucos que acabéis en urgencias, porque son... muy malos. Pero lo siguente a malos: espantosos! Bueno, aquí vienen... (última oportunidad de no leerlos... en serio, es que son super malos! Voy a peder karma... en fin... allá van!)

Digame dos palabras con tilde:

Matilde y Clotilde!

(y ganó el campeón)

Vengo por el trabajo de sumiller.

Sabe usted decantar?

y de bailar también!

(creo que le dieron el trabajo y que acabó con ¡una piña en la cabeza!)

Le informamos de que vamos a tener que tirar el edificio contiguo

Conmiguo?

(Creo que no murió ningún ser humano al hacer este chiste, continuamos)

¿Y tu hermana de qué trabaja?

Es lavandera...

Qué me dices: ¿de qué país?

(Al final las lavanderas acabaron limpiando las banderas... bueno, ya me entendéis...)

Papá, donde está Burundi?

Ni idea, hijo. Yo desde que dejó Héroes del silencio le perdí la pista...

(padreyayo o hijo malayo?)

Doctor, es el día, vengo a operarme el pecho!

Estupendo, y su marido la apoya?

No! de momento solo así...

(ya se verá si no cumple si habrá que volver a intervenir...)

¡Hasta luego, que yo me alaaaaargo!