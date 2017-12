China reivindica la "cibersoberanía"

Quien piense que en China podrá utilizar el servicio de mensajería instantánea de WhatsApp para comunicarse con el extranjero, no verá sino defraudadas sus expectativas. Desde el pasado mes de septiembre no está disponible. Al igual que las páginas de Facebook, cuyo acceso libre en China no es posible desde hace tiempo. El buscador Google deshabilitó su servidor en China en 2010 porque no estaba de acuerdo con las normas de censura del país. Las búsquedas en Google quedan desviadas por Hong Kong. También YouTube está bloqueado.