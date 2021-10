China no está a punto de invadir Taiwán. Pero ambas partes están en una senda peligrosa [ING]

Beijing está ejerciendo más presión militar, económica y diplomática sobre Taiwán para lograr su objetivo a largo plazo de "One China". Pero a los expertos les preocupa que si los líderes del Partido Comunista Chino creen no tener opciones a una "reunificación" pacífica, puedan recurrir a medidas más drásticas. El ministro de defensa Taiwanés y ex general Chiu Kuo-cheng se paró en el parlamento de la isla la semana pasada e hizo una predicción terrible: para 2025 China podrá realizar una invasión "a gran escala" sobre Taiwán.