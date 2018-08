China censura a Winnie Pooh porque a Xi no le gusta que lo comparen con el osito

Para muchos Winnie the Pooh es un tierno personaje del mundo de Disney que supo conquistar a los más chicos desde hace décadas. Pero en China el infantil personaje no es bienvenido y parecen tenerle miedo. Según publicó The Guardian el personaje de Winnie the Pooh se ha convertido en una forma alegre para que la gente de China se burle del presidente Xi Jinping, aunque el gobierno no lo encuentre divertido. Este podría ser uno de los motivos por los cuales el Hollywood Reporter sostuvo que la nueva adaptación cinematográfica de Disney .