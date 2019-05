«Chernobyl» va a ser la mejor serie del 2019

Aún queda mucho 2019 y no conocemos ni la mitad de la cosecha que está por venir. Pero es que estamos hablando de una de esas series que aparecen no una vez al año, sino una vez cada lustro. Si está usted pensando que exagero, la verdad es que entiendo que lo piense, pero le diré una cosa: no apuesto dinero porque no soy rico, pero si tuviese millones en el banco, estaría muy dispuesto a apostar con usted la cantidad considerase oportuna a que, después de ver los dos primeros episodios de Chernobyl, se quedará usted boquiabierto..