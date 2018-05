¡Chanantes! Aquí está el vídeo con el auténtico Kratos: Joaquín Reyes

Si han llegado a intentar detenerle tras confundirle con el mismísimo Carles Puigdemont, ¿qué no conseguirá Joaquín Reyes y su fenomenal equipo de maquillaje? Porque sus Celebrities nos han dejado (y siguen dejando, ahora desde El Intermedio) momentazos que nos hacen llorar de la risa. Pues ya está: transformarse en Kratos. Porque 'God of War' es uno de los pelotazos del año y el camaleónico Joaquín Reyes no quería perder esta oportunidad de hacer el gañán con su presentación estelar del semidios.