Los chacales de Dios: Estados Unidos, Venezuela y Oriente Medio

Sabemos que los periodos de decadencia de los grandes imperios suelen resultar gravosos y largos. Ahí está el caso de Roma, que languideció durante siglos en un contexto de crisis permanente. Sin embargo, el declive de Estados Unidos, iniciado tras la ocupación de Iraq en 2003, se está volviendo insoportable. No sólo porque su incontestable superioridad militar le permitirá seguir haciendo barrabasadas durante varias décadas, sino —peor todavía— porque la falta de una percepción clara entre el resto de países sobre las terribles consecuencias..