El CGPJ descarta dimitir en bloque para no provocar un "vacío de poder" a pesar de estar en funciones

La mayoría de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —en funciones desde hace más de 1.000 días por la falta de consenso político para su renovación— descarta dimitir en bloque para facilitar el desbloqueo de las instituciones. Así lo indican fuentes del órgano constitucional a laSexta, que alegan no barajar la dimisión porque tienen que seguir cumpliendo sus funciones, pese a que no pueden hacer nombramientos, y que ello provocaría un vacío de poder: "Es una posibilidad que no está encima de la mesa", apuntan.