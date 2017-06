¿El CETA es un acuerdo de libre comercio que solo tiene ventajas?

Un articulo de Binyamin Appelbaum en The New York Times mencionaba algunas evidencias que se han podido constatar en los últimos años y que si se tuvieran en cuenta quizá rebajarían el optimismo de los defensores del CETA ( Perils of Globalization When Factories Close and Towns Struggle). Evidencias: -Los efectos positivos de los 17 acuerdos comerciales que ha suscrito EEUU desde el NAFTA han sido siempre menores de los que se proclamaban cuando se iban a firmar. - La mayor competencia que generan estos acuerdos eleva el desempleo y reduce..