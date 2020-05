Cesión ilegal de trabajadores: qué es, cómo puede denunciarse y qué consecuencias legales tendrá

Aquí podéis encontrar todas las respuestas. Sólo un detalle que olvidé: si te han cedido ilegalmente a una administración pública, no pasarás a ser indefinido normal, sino indefinido no fijo. Esto significa que ocuparás el puesto mientras no se convoque una oposición para cubrirlo (o se amortice por necesidades organizativas, si bien la Administración deberá probar que es una amortización necesaria y no una represalia, y desde luego no podrá amortizar tu puesto y luego crear otro similar). Si alguien distinto de ti gana la oposición o se amortiza el puesto, te irás con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado.