Las cervezas más disparatadas: para hipsters, celestiales, glamurosos...

Aprovechando la celebración del Oktoberfest, aquí te dejamos siete excusas más que curiosas para profundizar más en el mundo de esta bebida. No fueron pocos los animalistas que denunciaron a la cervecera Brewdog cuando lanzó 11 botellas de The End of History con funda de ardillas. En concreto, cuatro ardillas grises y siete armiños fueron empleados para introducir las botellas. Los creadores aseguran que los animales utilizados fueron atropellados en la carretera.