Cerveza 'para mujeres', el nuevo desliz del marketing rosa

Cada vez que nace un nuevo producto rosa destinado a las mujeres, al género femenino nos pitan los oídos. ¿Cómo vamos a vivir en una sociedad igualitaria si hasta la cerveza que bebemos tiene que parecer salida de un cuento de hadas? Y es que el lanzamiento de Aurosa, una 'cerveza para ella' de la República Checa ha despertado la ira de las amantes de las pintas. Esta distinción entre cerveza for him o for her ha generado una oleada de protestas con un simple lema por delante: No quiero una representación rosa de la feminidad, quiero una caña.