edición general
17 meneos
48 clics
Cerca de 200 detenidos en la jornada de protestas nacionales en Francia

Cerca de 200 detenidos en la jornada de protestas nacionales en Francia

Llegó el día más temido. El recién creado movimiento 10 de septiembre aspira a movilizar a más de 100.000 activistas en Francia bajo la consigna "Bloquons tout!"

| etiquetas: francia , protestas
14 3 0 K 310 actualidad
13 comentarios
14 3 0 K 310 actualidad
Kantinero #8 Kantinero
Pocas bromas, esta gente ha inventado la guillotina y el croissant
2 K 31
Asimismov #9 Asimismov *
#8 y la baguette. Que en algunos países es considerada como arma.
0 K 12
javibaz #10 javibaz
#8 el croissant se inventó en Austria.
1 K 27
Kantinero #11 Kantinero
#10 Pero no han sido capaces de darle un nombre comme il faut
0 K 12
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#10

Tras el sitio de Viena.
0 K 14
angelitoMagno #5 angelitoMagno *
#2 Las mayores manifestaciones de la historia de España (15M) ocurrieron con un gobierno de izquierdas.

En Andalucía hubo muchas manifestaciones por la sanidad, pero pararon casi por completo con el gobierno del PP. Si, bueno, supongo que el fallecimiento de Jesús Candel también afectó, pero nadie recogió su guante.

Ese argumento de "con la izquierda no hay protestas" se repite mucho, pero la hemerotéca nos dice otra cosa.
1 K 28
#3 fremen11
#2 Debe ser porque la derecha es defensora de los derechos de los trabajadores en particular y de los ciudadanos en general
1 K 19
arturios #7 arturios
#2 Vaya, entonces cuando lo del 15M gobernaba la derecha?

Bueno si, el Psoe, pero no tan derecha como la del Pp/VOX, ya me entiende usté.

Por cierto, siendo de un sindicato que come gambas resulta que todavía no me han invitado ni a una puta lata de mejillones, sólo una vez las comí, pagándolas de mi bolsillo, un arroz con gambas de un chino cutre, por cierto.
0 K 11
arturios #1 arturios
Que puta envidia me dan los gabachos, aquí nos putean cien veces más y lo máximo que se hará es protestar en el bar con un palillo en la boca, y encima protestamos equivocándonos de enemigo.
0 K 11
platypu #2 platypu *
#1 La diferencia es que en Francia no importa quien gobierne. Aqui solo son si gobierna la derecha como has podido comprobar 7 años. Igual que los sindicatos come gambas
0 K 7
Kantinero #6 Kantinero
#1 Y que vas a esperar de un país dónde un camarero o un segurata con un Dacia y un piso hipotecado a 30 años son de derechas
0 K 12
#4 amusgada *
van 278 interpellations a lo que acabo de ver en direuto, ya no sé si en BFMTV o la cinquième.

Por cierto, la Macronía aspiró a movilizar a 80.000 maderos en previsión de esos 100.000 manifestantes. Wena ratio.
0 K 7
#12 bibubibu
Son los de la madam, así que ojito al peque Napoleón y sus palmeros. Igual sería bueno que se esparciera todo ésto por toda la UE.
0 K 7

menéame