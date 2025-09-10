·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10744
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
7311
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
5986
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
6316
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
5210
clics
Xabier Fortes pone los puntos sobre las íes a Cayetana Álvarez de Toledo en RTVE: "Le felicito"
más votadas
508
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
512
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
370
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
386
Estallan protestas contra Trump en un restaurante de Washington D. C. mientras la gente le grita a la cara [Eng]
481
Nacho Duato denuncia una campaña de censura: "Todo por haber dicho que los de ultraderecha y el PP son como ratas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
48
clics
Cerca de 200 detenidos en la jornada de protestas nacionales en Francia
Llegó el día más temido. El recién creado movimiento 10 de septiembre aspira a movilizar a más de 100.000 activistas en Francia bajo la consigna "Bloquons tout!"
|
etiquetas
:
francia
,
protestas
14
3
0
K
310
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
0
K
310
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
Kantinero
Pocas bromas, esta gente ha inventado la guillotina y el croissant
2
K
31
#9
Asimismov
*
#8
y la baguette. Que en algunos países es considerada como arma.
0
K
12
#10
javibaz
#8
el croissant se inventó en Austria.
1
K
27
#11
Kantinero
#10
Pero no han sido capaces de darle un nombre
comme il faut
0
K
12
#13
HeilHynkel
#10
Tras el sitio de Viena.
0
K
14
#5
angelitoMagno
*
#2
Las mayores manifestaciones de la historia de España (15M) ocurrieron con un gobierno de izquierdas.
En Andalucía hubo muchas manifestaciones por la sanidad, pero pararon casi por completo con el gobierno del PP. Si, bueno, supongo que el fallecimiento de Jesús Candel también afectó, pero nadie recogió su guante.
Ese argumento de "con la izquierda no hay protestas" se repite mucho, pero la hemerotéca nos dice otra cosa.
1
K
28
#3
fremen11
#2
Debe ser porque la derecha es defensora de los derechos de los trabajadores en particular y de los ciudadanos en general
1
K
19
#7
arturios
#2
Vaya, entonces cuando lo del 15M gobernaba la derecha?
Bueno si, el Psoe, pero no tan derecha como la del Pp/VOX, ya me entiende usté.
Por cierto, siendo de un sindicato que
come gambas
resulta que todavía no me han invitado ni a una puta lata de mejillones, sólo una vez las comí, pagándolas de mi bolsillo, un arroz con gambas de un chino cutre, por cierto.
0
K
11
#1
arturios
Que puta envidia me dan los gabachos, aquí nos putean cien veces más y lo máximo que se hará es protestar en el bar con un palillo en la boca, y encima protestamos equivocándonos de enemigo.
0
K
11
#2
platypu
*
#1
La diferencia es que en Francia no importa quien gobierne. Aqui solo son si gobierna la derecha como has podido comprobar 7 años. Igual que los sindicatos come gambas
0
K
7
#6
Kantinero
#1
Y que vas a esperar de un país dónde un camarero o un segurata con un Dacia y un piso hipotecado a 30 años son de derechas
0
K
12
#4
amusgada
*
van 278 interpellations a lo que acabo de ver en direuto, ya no sé si en BFMTV o la cinquième.
Por cierto, la Macronía aspiró a movilizar a 80.000 maderos en previsión de esos 100.000 manifestantes. Wena ratio.
0
K
7
#12
bibubibu
Son los de la madam, así que ojito al peque Napoleón y sus palmeros. Igual sería bueno que se esparciera todo ésto por toda la UE.
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Tras el sitio de Viena.
En Andalucía hubo muchas manifestaciones por la sanidad, pero pararon casi por completo con el gobierno del PP. Si, bueno, supongo que el fallecimiento de Jesús Candel también afectó, pero nadie recogió su guante.
Ese argumento de "con la izquierda no hay protestas" se repite mucho, pero la hemerotéca nos dice otra cosa.
Bueno si, el Psoe, pero no tan derecha como la del Pp/VOX, ya me entiende usté.
Por cierto, siendo de un sindicato que come gambas resulta que todavía no me han invitado ni a una puta lata de mejillones, sólo una vez las comí, pagándolas de mi bolsillo, un arroz con gambas de un chino cutre, por cierto.
Por cierto, la Macronía aspiró a movilizar a 80.000 maderos en previsión de esos 100.000 manifestantes. Wena ratio.