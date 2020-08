Cepeda (PSOE) no descarta una moción de censura a Ayuso si la situación alcanza unos niveles "insostenibles"

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, ha criticado que el Gobierno regional está compuesto por "una amalgama de perdedores" donde Vox "manda", lo que le hace "tremendamente frágil, no sabe gestionar y no piensa en el interés general de los ciudadanos". Por ello, no renuncia a la presentación de una moción de censura si la situación "alcanza unos niveles insostenibles".