La CEOE pide que se priorice la economía por encima de la vida de la gente e indica que no puede «haber un cierre total»

Mientras el coronavirus en España deja una cifra de 65.719 contagiados y la muerte de 5.138 personas, Garamendi pide que los trabajadores se expongan a un riesgo inasumible para que la economía no se pare. «El país no se puede parar», de lo contrario la situación será cada vez peor», anuncia el presidente de los empresarios. La CEOE va a contracorriente. El ministro de Sanidad, Salvador Illa ha recomendado implantar,como ya ha hecho Italia, el teletrabajo en aquellas empresas donde sea posible, y no viajar a no ser que sea estrictamente posible