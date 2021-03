La CEOE se escuda en las elecciones madrileñas para oponerse a negociar el desmontaje de la reforma laboral

Los empresarios, que ya habían expresado que "no es el momento" de derogar elementos de la legislación del PP, dicen ahora que no quieren abordarlo antes de los comicios en la Comunidad de Madrid, explican fuentes del diálogo social. Las patronales CEOE y Cepyme se han cerrado en banda este miércoles a retomar la negociación ya iniciada antes de la pandemia con el argumento de que "no es el momento".