Un CEO de 22 años exige a sus empleados trabajar 80 horas a la semana: "no ofrecemos equilibrio entre vida laboral y personal"

Daksh Gupta, es el fundador de Greptile, una empresa de software empresarial con sede en San Francisco. El joven publicó en X a principios de este mes que su empresa "no ofrece ningún equilibrio entre el trabajo y la vida personal". De hecho, explicaba que él especifica esto en las entrevistas para que en el proceso de selección no siga adelante nadie que no quiera someterse a esas jornadas interminables.