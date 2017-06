Los centros de menores tutelados de la DGAIA, de nuevo, bajo sospecha

El sindicato UGT denuncia que en algunos de los centros de menores tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) los niños no hacen actividades lúdicas si no son gratuitas, la comida es de baja calidad y se llega a utilizar dinero procedente del Banco de Alimentos, la ropa es de segunda mano y los menores con graves discapacidades físicas o psíquicas no reciben la atención individual necesaria.