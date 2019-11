El centralismo económico de Madrid está matando Asturias

España es ese lugar en el que desde Madrid puedes ir a 24 capitales de provincia en AVE y desde Oviedo a ninguna. Y no es que el AVE sea o no sea una prioridad (lo son más las cercanías) o haya que tenerlo a toda cosa. El AVE es sólo un ejemplo más de lo que está pasando en España. Ríos de tinta se han vertido sobre el régimen político en el que estamos y la conveniencia o no de reformarlo: federalismo monárquico, república federal, sistema confederal, independencia, devolver competencias…