Centenares de trabajadores de hostelería sin casa para este verano

El problema surgió en Ibiza y ahora se instala en Mallorca: la falta de vivienda en Baleares es, a ojos de UGT, uno de los mayores retos al que se enfrenta el sector de la hostelería. "Si no hay casas, no habrá trabajadores", advierten. De momento, el sindicato ha detectado "centenares" de casos de trabajadores provenientes de la Península que no encuentran piso debido a los altos precios de la vivienda.