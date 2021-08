La censura puritana de Instagram y la hipocresía de sus talibanes 'woke'

Yo sabía que el problema del puritanismo en Instagram existía desde hace tiempo. Pero no sabía hasta qué punto había llegado la estupidez cósmica hasta que me lo dijo la propietaria de una tienda 'online' de moda de lujo (que a la sazón es mi santa). “Hoy nos han quitado una foto de Slim Aarons de la tienda de Instagram”, me dice hoy mientras yo cortaba los tomates para un gazpacho y ella se tomaba un tinto de verano con Casera en la cocina. Slim Aarons —un famoso fotógrafo americano nacido a principios del siglo XX que documentó...