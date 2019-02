Celulitis y pantalones pitillo: esa relación que existe (y no queremos reconocer)  

La celulitis es un duro caballo de batalla que afecta a casi todas las mujeres –más del 90% la padecemos y, si todavía no la padecemos, tenemos una predisposición altísima (en torno al 98 %) a tenerla–. Además, no es fácil enfrentarse a ella porque no desaparece por completo, tan solo se mitiga. Precisamente por todo eso, una de las claves del éxito radica en la prevención. Y esa prevención pasa, entre otras muchas acciones, por evitar los pantalones pitillo –y cualquier ropa muy ajustada– de forma continuada.