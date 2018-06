El Celler de Can Roca, segundo mejor restaurante del mundo en la lista de The World's 50 Best Restaurants El establecimiento Osteria Francescana de Módena (Italia) ha sido designado mejor restaurante del mundo según la lista The World's 50 Best Restaurants que otorga la revista británica 'Restaurant' y que ha sido dada a conocer esta noche en Bilbao, en una clasificación en que el Celler de Can Roca de Girona ha quedado en la segunda posición.