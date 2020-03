Celaá cree que la vuelta al cole no será desde mayo para todos: "Si no, en junio"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, cree que el retorno a las aulas tras el cierre de colegios por el coronavirus "no será desde mayo desafortunadamente, pero esperamos que en mayo, si no todos a la vez, si puedan progresivamente tener una actividad presencial. Si no, en junio". La ministra de Educación dice que se intentará que en mayo vuelvan progresivamente los alumnos a los colegios, pero no todos al mismo tiempo.