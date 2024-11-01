CDPR suelta el lastre: Venden GOG a su cofundador por una "ganga" para salvar sus finanzas

¡Qué onda, banda! Pues resulta que CD Projekt RED (CDPR) ya no quería cargar con el muertito. Recientemente soltaron la bomba: vendieron su tienda de juegos, GOG, a uno de sus fundadores originales, Michał Kiciński, por la módica cantidad de 90.7 millones de zlotys (algo así como 25 millones de dólares).

Si me preguntan, es una "ganga" considerando que es una de las tiendas de PC más importantes del mundo, pero la neta es que "quedó en familia", porque Kiciński sigue siendo el segundo accionista más pesado de CDPR.

¿Por qué se deshicieron de GOG? La respuesta es fácil: el varo. Mientras que CDPR se metió a la bolsa unos 53 millones de dólares de pura ganancia neta en el tercer trimestre de 2025, el pobre de GOG apenas rascó los 478 mil dólares. O sea, para un monstruo como CDPR, GOG era como ese compa que siempre llega a la fiesta pero nunca trae para las chelas; no perdía dinero (ya no), pero tampoco dejaba para el negocio grande. Al venderlo, CDPR limpia sus cuentas y se enfoca en lo que sí deja lana: los juegos triple A.

Mi humilde opinión (Análisis personal): Muchos dirán que CDPR está "abandonando el barco", pero yo lo veo como un divorcio estratégico. Al dejar a GOG en manos de Kiciński, la tienda recupera su esencia. Steam y Epic se ponen bien nenas con los juegos de terror extremo o con contenido adulto (acuérdense de cómo bajaron Horses), pero GOG siempre ha sacado el pecho por la libertad de compra. Que se vuelva "independiente" es una gran noticia para los que odiamos el DRM y amamos los juegos clásicos que sí corren en PC modernas.

¿Qué sigue para nosotros los gamers?

No cunda el pánico: Tus juegos comprados ahí se quedan.

Tus juegos comprados ahí se quedan. El compromiso sigue: CDPR seguirá lanzando The Witcher y Cyberpunk 2077 en GOG.

CDPR seguirá lanzando The Witcher y Cyberpunk 2077 en GOG. Lo nuevo: Kiciński dice que trae varios proyectos bajo la manga para 2026 que prometen mucho.

Mientras tanto, la mayoría de los desarrolladores de CDPR están metidísimos en The Witcher 4 y expandiendo el equipo para Cyberpunk 2 en Boston. Parece que CDPR quiere ser una máquina de hacer puros éxitos y dejar que GOG siga siendo ese rincón chido para los nostálgicos.

¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que GOG sobreviva solo o que CDPR se va a arrepentir de soltar la tienda? ¡Suéltense en los comentarios!